Rapport: Toys for Bob har nye prosjekter på gang, og Microsoft støtter dem

Da Microsoft kunngjorde at 1900 personer fra spilldivisjonen deres, hovedsakelig Activision Blizzard, skulle miste jobben, var Toys for Bob (Skylanders, Crash Bandicoot: Nsane Trilogy) blant dem som ble hardest rammet. Det gikk til og med rykter om at studioet kunne bli lagt ned for godt etter at de stengte kontoret.

Heldigvis skjedde det ikke, og nå har Crash/Spyro-Youtuberen Canadian Guy Eh fortalt oss mer om skjebnen til Toys for Bob. Det viser seg at de krympet ganske mye, og gikk fra 86 til 50 personer. At de stengte kontoret var planlagt i forbindelse med at leiekontrakten gikk ut for en gammel flyplasshangar, som var altfor stor for dem, og de ønsket en ekstern løsning i stedet. Det hevdes også at studioet har prosjekter på gang, og at de kan ende opp med å vokse igjen, for "Microsoft er dedikert til Toys for Bob og deres IP, så ikke bekymre deg".

Selv om dette ikke er bekreftet informasjon, regnes Canadian Guy Eh som en seriøs kanal, og forhåpentligvis betyr dette at vi kommer til å få flere fargerike eventyr fra Toys for Bob i fremtiden. Kan vi foreslå at de tar en titt på en viss og svært sjelden bjørn- og fugleduo som gamere ofte etterspør, nå som de er en del av Microsoft...?