Rapport: Ubisoft skal lansere 10 Assassin's Creed-spill i løpet av fem år

Det ser ut til at med forsinkelsen av Assassin's Creed Shadows i tankene, har Ubisoft måttet svinge og justere planene for franchisen som helhet. Den ofte pålitelige Insider Gaming har publisert en ny rapport der den kommer med en rekke forskjellige påstander om fremtiden til Assassin's Creed og Ubisofts store planer for den.

Ikke bare nevnes det at den lenge ryktede nyinnspillingen av Assassin's Creed IV: Black Flag nå er satt til å lanseres en gang i november 2025, men at dette vil være starten på en opptrappet Assassin's Creed-innsats fra selskapet, en plan der 10 Assassin's Creed-spill vil komme i løpet av de neste fem årene.

Når det gjelder hva disse spillene vil inneholde, er de allerede annonserte Assassin's Creed Codename Jade og Assassin's Creed Codename Hexe sannsynligvis to åpenbare kandidater, og vi kan sannsynligvis legge til det ryktede flerspillerprosjektet som regnes som Assassin's Creed Codename Invictus til disse rekkene også. Med Black Flag Remake (som internt er notert som Codename Obsidian) i tankene, etterlater det ytterligere seks prosjekter som skal komme før utgangen av 2030.

Hva mer tror du Ubisoft har i vente for Assassin's Creed?