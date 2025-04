Rapport: Vinícius jr. signerer ny kontrakt med Real Madrid frem til minst 2029

HQ

Det har vært mange rykter om fremtiden til Vinícius Jr. i Real Madrid. Brasilianeren har kontrakt frem til 2027, men det ble rapportert at Saudi-Arabia hadde lagt inn et rekordhøyt bud på spilleren.

Ifølge den spanske radiostasjonen SER vil Vinícius imidlertid ikke forlate klubben, og har bestemt seg for å bli i Real Madrid. En ny kontrakt er under utarbeidelse, på rundt to eller tre år til, noe som betyr at Vinícius vil bli i Real Madrid til minst 2029, året han fyller 29 år. De sa også at Vinícius alltid har ønsket å bli i Real Madrid, hvor han allerede har vunnet tre Ligas, to Champions League og en Copa del Rey.

Vinícius Jr. kom til Real Madrid i 2018, kort tid etter at Cristiano Ronaldo forlot klubben. Det tok en stund før han satte spor etter seg, men han ble uunnværlig for laget, og ble kåret til den beste av FIFA i fjor og nummer to i Ballon d'Or-kapløpet. En Netflix-dokumentarfilm om livet hans slippes 15. mai.