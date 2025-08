Rare markerer sitt 40-årsjubileum med feiringsbilde

HQ

Ærlig talt har det ikke vært et veldig enkelt år for Rare. Utvikleren ble rammet av de nylige Microsoft-oppsigelsene og kanselleringene, en beslutning som så Everwild økset og veteranansatte avreise. Foreløpig ser Rares fremtid ut til å være veldig avhengig av den fortsatte suksessen til Sea of Thieves, noe som er litt skuffende med tanke på den episke arven som nettopp har nådd sitt 40. driftsår.

I en nylig grafikk som ble delt på sosiale medier, markerer Rare sitt episke 40-årsjubileum, med bildet med noen av utviklerens mest berømte karakterer og kreasjoner. Det være seg Banjo og Kazooie, Conker, Rash, forskjellige Viva Pinata dyr som en Fudgehog, Joanna Dark, listen fortsetter.

Når det gjelder hva som er neste for Rare og spesielt Sea of Thieves, var utvikleren nylig vert for en strøm som så på de neste to sesongene av spillet.