Rare's kansellerte tittel Everwild vist i lekkede skjermbilder

HQ

Når store prosjekter som involverer mange mennesker blir lagt ned, er det ofte bare et spørsmål om tid før vi får vite mer om den berørte tittelen via lekkasjer. Microsoft har hatt to store nedleggelser i år, og i forrige måned kunne vi vise bilder fra en av dem, nemlig Perfect Dark.

Nå har Mp1st fått tak i en rekke tidlige bilder via en tidligere Rare-ansatt fra det andre spillet, Everwild for å være presis. Selv om de er i en tidlig fase, får vi se litt av forskjellige miljøer, både med grøntområder og det som ser ut til å være et tempel, samt se menyer som gir noen ledetråder til hvordan det ville ha fungert. Tilsynelatende har Rare brukt data fra Sea of Thieves for å sjekke hvilke konfigurasjoner folk brukte mest for å optimalisere alt.

Selv om Rare også har blitt rammet av permitteringer, har mange holdt seg om bord, noe som tyder på at de jobber med noe annet i stedet. Som alltid er håpet knyttet til Banjo-Kazooie og Killer Instinct, men det kan selvfølgelig også være noe helt nytt - eller hvorfor ikke en oppfølger til Sea of Thieves.