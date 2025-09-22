Informasjon og bilder lekket fra det kansellerte Perfect Dark

HQ

Da det i sommer ble bekreftet at utviklingen av Perfect Dark -franchisen ville bli avbrutt, spekulerte vi i at informasjon, bilder og videoer fra prosjektet etter hvert ville lekke ut. Og nå har dette skjedd.

MP1st gir et vell av ny informasjon om Joanna Darks forventede comeback. Blant annet får vi vite at teamet startet prosjektet fordi det var en slik mangel på titler som Metal Gear og 007 på markedet - noe som ironisk nok nå er blitt avhjulpet takket være Metal Gear Solid Δ: Snake Eater og det kommende 007 First Light. Målet med utviklingen var å "reimagine the franchise while retaining the core DNA from the original Nintendo 64 title".

En av spillfunksjonene var et adrenalinsystem som muliggjorde flere evner, ikke minst å bremse tiden for å utføre spektakulære bevegelser, gjøre mer skade, og så videre.

Det er også nye lekkede bilder fra prosjektet, som du kan sjekke ut i Bluesky-innlegget nedenfor.

Etter nedleggelsen var det fortsatt et visst håp om at spillet skulle overleve, da Take-Two angivelig var interessert i å overta prosjektet. De klarte imidlertid ikke å komme til enighet med Microsoft, og alle muligheter ser nå ut til å være helt stengt. Dette kan veldig godt være det siste vi ser av eventyret.