Ratchet & Clank: Rift Apart sine PC-krav bekrefter at det ikke krever en SSD

HQ

Det har gått noen dager siden noen trykket på publiseringsknappen for tidlig på Steam og avslørte PC-spesifikasjonene for Ratchet & Clank: Rift Apart før de egentlig skulle. Dette gjenopplivet diskusjonen om Insomniacs påstand om at de trengte PS5s SSD, og at dette var en av grunnene til at det ikke kom til PS4. Hvorfor ikke? Fordi PC-versjonen offisielt ikke vil kreve en SSD.

Insomniac og Nixxes har offisielt avslørt PC-spesifikasjonene for Ratchet & Clank: Rift Apart i forkant av lanseringen av PC-versjonens lansering den 26. juli, og dermed er det bekreftet at du kan nyte det ganske gode spillet med en vanlig harddisk på minimumsinnstillingene. Vi får vite at dette er mulig fordi spillet bruker DirectStorage 1.2, men utviklerne gjør det helt klart at spillerne "oppfordres" til å bruke en SSD for å oppleve dimensjonshoppingen "slik den opprinnelig var ment". Det gir mening når du ser på hoppet fra minimum til anbefalt.

Hvilket av alternativene nedenfor passer best til din PC?