Ravenswatch: Et premiss med potensial hemmet med flere problemer

Da jeg så kunngjøringen av Passtech Games' siste tittel, ble jeg umiddelbart fascinert. Jeg likte indieutviklerens roguelike Curse of the Dead Gods, og den dag i dag tror jeg det er en av de bedre indie-titlene på markedet. Så da jeg hørte om Ravenswatch, en annen roguelike-tittel bortsett fra en som bytter ut azteker-settingen med en dyster versjon av eventyr og myter, var jeg veldig spent på å se hva utvikleren hadde kokt opp.

Men dette spillet er ikke den oppfølgeren jeg håpet på. Ennå. Ja, dette er en Early Access tittel, noe som betyr at det vil være mange endringer før spillet kommer i sin 1.0 'lanseringstilstand', men siden det krever at spillerne betaler penger for å få tilgang til det akkurat nå, kommer jeg ikke til å holde tilbake. Og jeg sier dette fordi Ravenswatch har noen klare problemer, på tvers av nesten alle fasetter.

Til å begynne med har den i utgangspunktet ingen fortelling eller plotutvikling overhodet. Du må virkelig gå ut av veien for å begynne å forstå verden og hvorfor du bør være interessert i den, noe som er en skuffelse, spesielt siden Ravenswatch serverer en rollebesetning av mer makabre og grusomme eventyrikoner som du vil lære mer om.

Det er seks karakterer på nåværende tidspunkt, og hver harkens fra en annen del av verden og forskjellige myter. Du har den skandinaviske Beowulf, den germanske Pied Piper, den franske Scarlet (Little Red Riding Hood), og så videre, og hver karakter spiller drastisk forskjellig fra den neste. Aladdin er for eksempel mer en bråkmaker med sitt scimitar-ideal for å skjære gjennom fiender, mens The Snow Queen er bedre som en støttende karakter som liker å holde fiender på avstand. Karakterdesignet er et sant høydepunkt og viser at Passtech Games helt klart har et talent for å skape overbevisende karakterer, men problemet oppstår i at ingen av karakterene egentlig er veldig underholdende å faktisk sette ut i praksis.

Og dette er fordi Ravenswatch har et alvorlig vanskelighets- og nivådesignproblem. Ideen med dette spillet er å gå inn i et nivå og å beseire en fiende på verdenssjefnivå innen tre dager i spillet. I forkant oppfordres du til å utforske og ta knekken på omstreifende fiender for å få erfaring og finne nytt tyvegods som kan hjelpe deg med hovedkampen, men problemet er at de grunnleggende fiendene er så dødelige og kampene så trege at du egentlig er nødt til å dø, og med tanke på at kartet ikke føles overbevisende å utforske, Du mister snart interessen for å pakke ut dette også.

Siden Ravenswatch er et rent roguelike-spill, må du starte fra firkanten når du dør (opptil fire ganger i løpet av ett løp når du spiller solo). Det er et system som ikke føles tilfredsstillende i det hele tatt, og fordi spillingen i seg selv er treg og frustrerende til tider, mister du raskt lysten til å fortsette å male bort i håp om å beseire nivåsjefen slik at du kan gå videre til andre nivå - som da vil se hele denne prosessen gjentas, og igjen for nivå tre, og potensielt så videre etter hvert som mer innhold legges til.

Ikke misforstå, Ravenswatch er et spill som er mye bedre når du slår deg sammen med noen venner, men det retter på ingen måte opp problemene og gjør dette til en feilfri opplevelse. Om noe, når du spiller sammen blir noen av progresjons- og vanskelighetsproblemene feid under teppet midlertidig, men dette er bare forutsatt at du har et veldig sammenhengende og kompetent team av spillere, da det egentlig ikke er mye rom for feil når du spiller dette spillet.

Selv om det er greit å si at om seks måneder, et år eller kanskje lenger, etter hvert som vi kommer lenger gjennom Early Access, vil ting bli bedre etter hvert som flere balanseendringer introduseres og tilleggsinnhold legges til, akkurat nå, er dette ikke oppfølgeren til den store Curse of the Dead Gods som jeg håpet på.