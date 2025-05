Rayman vender tilbake: Ubisoft sies å jobbe med et nytt AAA-spill i serien

HQ

Etter over et tiår i skyggen er det endelig på tide for Rayman å gjøre comeback. Ubisoft Milan og Ubisoft Montpellier har bekreftet at de jobber med et nytt AAA-prosjekt i Rayman-serien. Ifølge rapporter har Michel Ancel - den opprinnelige skaperen av Rayman - blitt konsultert for å sikre at spillet forblir tro mot ånden fra forgjengerne.

Prosjektet kom først frem gjennom en stillingsannonse, som uttalte:

"Ubisoft Milan leter etter en Senior Game Designer som vil jobbe med Rayman-merket. Den ideelle kandidaten har en dokumentert og solid erfaring som spilldesigner i videospillindustrien med inngående forståelse for hvordan man definerer, prototyper og implementerer spillsystemer innenfor prosjektets omfang og følger spillets retning, og sørger for å fange spillfølelsen, samtidig som det er morsomt og tilgjengelig. En sterk UX-sensibilitet eller profesjonell erfaring anbefales."

Ubisoft Milan - mest kjent for Mario + Rabbids-spillene - og Ubisoft Montpellier - somnylig utviklet Prince of Persia: The Lost Crown - går sammen om prosjektet. Dette blir også det første store oppdraget for Lost Crown-teamet etter at de nylig ble omplassert innad i Ubisoft.

Foreløpig er det ikke noe offisielt ord om en utgivelsesdato eller plattformer, men siden det er et AAA-prosjekt kan du være trygg på en utgivelse for nåværende generasjons konsoller og PC.

Så, hvor hyped er du for et nytt Rayman?