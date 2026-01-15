Gamereactor

Razer er den siste partneren som forplikter seg langsiktig til EMEA Valorant esports

Etter den nylige KitKat-kunngjøringen har teknologiprodusenten nå blitt med som en viktig VCT- og Game Changers-partner.

Her om dagen skrev vi om hvordan KitKat hadde utvidet sitt partnerskap med Riot Games for å utforske en verden av Valorant esports. Etter en lengre periode som en viktig League of Legends partner, bestemte sjokolademerket seg for å bli med som et sentralt medlem av Valorant Champions Tour og Game Changers kretser i EMEA-regionen, og nå følger et annet stort navn etter.

Det har blitt avslørt at Razer har sluttet seg til som partner for EMEA VCT- og Game Changers -scenen. Teknologiprodusenten har signert en langvarig avtale som ikke bare strekker seg over 2026-sesongen, men også 2027-sesongen så langt, og som innebærer at spillstolen Razer Iskur V2 vil bli brukt på scenen og i trener- og co-streaming-rom i løpet av sesongene.

Det er ingen ord om verdien av denne avtalen, men det vil bety at Razer nå blir sett på som Official Gaming Chair Partner for herre- og kvinnedivisjonene i EMEA-kretsen.

