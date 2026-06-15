Real Madrid kunngjør offisielt signeringen av Cucurella få timer før Spanias VM-debut

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Nå er det offisielt: Marc Cucurella er ny spiller for Real Madrid. Den hvite klubben har kunngjort overgangen i en offisiell uttalelse. «Real Madrid C. F. og Chelsea FC har kommet til enighet om overgangen av spilleren Marc Cucurella, som vil være tilknyttet klubben vår de neste seks sesongene, frem til 30. juni 2032.»

For 24 timer siden var det få som kunne ha satset på denne signeringen, da det gikk rykter om at Cucurella skulle tilbake til FC Barcelona, hvor han spilte da han var yngre i junior- og reservelaget. Deretter så det ut til at han var på vei til Atlético de Madrid, men akkurat som det skjedde med Bernardo Silva, grep den nye treneren José Mourinho inn, ba om at spilleren ble hentet inn, og på mindre enn 24 timer ble det inngått en avtale med Chelsea.

Ifølge rapporter fra Fabrizio Romano, som brakte nyheten søndag ettermiddag, skal Real Madrid betale 60 millioner euro, 47,5 millioner pund, for venstrebacken, som har vært en nøkkelspiller for det spanske landslaget under Luis de la Fuente og vant UEFA Euro 2024. Den offisielle kunngjøringen fra Real Madrid (den første signeringen bekreftet av klubben, før Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries og Bernardo Silva fortsatt er ubekreftet) ble sluppet timer før Spania debuterer i VM mot Kapp Verde (18:00 CEST, 17:00 BST).