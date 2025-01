Real Madrid mot FC Barcelona, i kveld i Super Cup-finalen: Hvem har vunnet flest trofeer?

HQ

Real Madrid og FC Barcelona møtes igjen i kveld, i den spanske supercupfinalen, på King Abdullah Stadium i Jeddah, Saudi-Arabia. Nok en Clásico, sesongens andre etter 4-0-seieren til Barcelona på Santiago Bernabéu i Liga i oktober (returoppgjøret i den hjemlige ligaen finner sted i mai 2025).

Denne gangen er innsatsen høyere, fordi vinneren av kampen vil vinne en ny tittel. Supercopa ble opprettet i 1982, og er en kamp mellom Liga- og Copa del Rey -mesteren fra forrige sesong. For å være ærlig er det ingen av lagene som mangler Supercups. FC Barcelona er laget med flest seire, 14 (og 12 andreplasser), mens den nåværende mesteren, Real Madrid, har 13 (og 6 andreplasser).

Real Madrid - Barcelona, søndag kl. 20:00 CET (19:00 GMT)

I det siste har de to lagene byttet på å vinne (Real Madrid vant i 2024, 2022 og 2020, Barcelona i 2023 og 2018). Tidligere var det bare en kamp med to kamper mellom to lag, men i 2020 ble turneringen utvidet til fire lag ... og flyttet til Saudi-Arabia, en avgjørelse som ble mye kritisert av fansen, de fleste klubbene og til og med spansk offentlig TV, som nektet å by på rettighetene til turneringen som et tegn på protest.

Men penger styrer, og en turnering som denne, som virker som skapt for å ha en Clásico som finale nesten hvert år, har tiltrukket seg mange investorer fra Midtøsten, som tilbyr store penger til det spanske fotballforbundet... og til klubbene. Vinneren i kveld vil få to millioner euro, i tillegg til de seks millionene de allerede får bare for å spille, og den millionen hver og en fikk ved å vinne semifinalene. Mallorca og Athletic Bilbao, mindre kjente klubber, har fått betydelig mindre penger...