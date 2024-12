Real Madrid - Pachuca: Hva er klokka og hvordan du ser finalen i Intercontinental Cup

HQ

Real Madrid aspirerer til syv titler denne sesongen. Den første, UEFA Euro Super Cup, ble vunnet av Real Madrid 2-0 mot Atalanta i august, med debutkamp og mål av Kylian Mbappé. Den andre tittelen spilles i morgen i Lusail, Qatar: FIFA Intercontinental Cup.

Dette er faktisk en helt ny turnering, etterfølgeren til FIFA Club World Cup, noe som betyr at Real Madrid og Pachuco kan bli de første vinnerne av denne turneringen, der alle de seks vinnerne av FIFAs konføderasjoner (Europa, Nord- og Mellom-Amerika, Sør-Amerika, Afrika, Asia og Oseania) møtes, uten at den europeiske representanten (vinneren av hvert års Champions League) går videre til finalen.

Pachuca, som holder til i Hidalgo, Mexico, kommer etter å ha vunnet CONCACAF Champions Cup (tidligere CONCACAF Champions League), en kontinental cup for Mellom- og Nord-Amerika som nesten alltid spilles av et meksikansk lag.

I forrige uke slo de Libertadores-vinneren Botafogo i Derby of the Americas, og sikret seg dermed en plass i finalen.

Når spilles FIFA Intercontinental Cup og hvordan ser du den?

FIFA har bestemt seg for å legge Intercontinental Cup til Qatar, til et av stadionene som ble bygget for det kontroversielle verdensmesterskapet i 2022 i Lusail, med en kapasitet på over 88 000 tilskuere.

Avgjørelsen faller i morgen, onsdag 18. desember, kl. 20.00 lokal tid, som betyr kl. 18.00 CET (sentraleuropeisk tid). Det er én time mindre i britisk tid.

Og hvor kan man se den? I Spania vil kampen bli sett på gratis-TV, noe som nesten aldri skjer med Real Madrid-kampene (både LaLiga og Champions League, bortsett fra finalen, er på betalte kanaler. Den sendes kl 18:00 på Telecinco.

I Storbritannia sendes den direkte på DAZN og på FIFA+.