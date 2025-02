Real Madrid-spilleren Raúl Asencio er fortsatt mistenkt i en barnepornografisak

HQ

Raúl Asencio, den unge Real Madrid-forsvareren (21) som pleide å spille på B-laget før han rykket opp og ble fast spiller på grunn av skadene (Alaba, Militao...), har ikke blitt frikjent i barnepornografisaken, og er fortsatt ansett som mistenkt, og risikerer opptil fem års fengsel.

Provinsdomstolen i Las Palmas, der forbrytelsen etterforskes, har avslått spillerens begjæring om å henlegge saken, men domstolen har sagt at spilleren fortsatt er mistenkt for å ha begått en forbrytelse.

Saken startet i juni 2023, da Asencio og andre kolleger var på ferie på Kanariøyene. Tre av dem hadde et samtykkende seksuelt møte med to jenter, en av dem 16 år på det tidspunktet. Videoen ble tatt opp uten jentenes samtykke og ble sendt til andre personer og WhatsApp-grupper. Asencio deltok ikke i det seksuelle møtet, han befant seg på et annet sted, men mottok videoen på WhatsApp.

Da politiet tok telefonene deres, hadde de slettet videoen. Ifølge El Confidencial skal Asencio imidlertid ha vært involvert i forbrytelsen ved at han viste videoen til en tredje person (kjæresten til en av jentene). Det var slik jentene fant ut at de hadde blitt filmet uten samtykke, og anmeldte det til politiet.

Retten hevder nå at Asencio kan bli tiltalt "ikke bare for oppdagelse og avsløring av hemmeligheter, som kan være en mindre forbrytelse, men også for barnepornografi, som kan straffes med fengsel fra ett til fem år hvis videoen ble vist til en tredjepart".

"Uavhengig av utfallet av saksbehandlingen som ble avtalt i den nå omstridte kjennelsen, gir den allerede nå tilstrekkelig bevis for å avvise begjæringen om midlertidig henleggelse som ble fremmet i anken." Raúl Asencio (overskrift for kveldens kamp mot Manchester City) legger ikke denne saken bak seg med det første...