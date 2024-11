Real Madrid tar tidenes største seier i Champions League for kvinner: alle kamper og resultater

HQ

Women's Champions League har nådd halvveis i gruppespillet med nok en målfest. Lyon, Wolfsburg og Real Madrid knuste sine rivaler, og Chelsea led, men tjente sin tredje seier.

Fire kamper fant sted onsdag 13. november. I gruppe A scoret Lyon 0-3 mot Roma og opprettholder sin perfekte seiersrekke, etter tre seire og ikke et eneste mål imot.

Wolfsburg puster: Etter to tap på rad knuste de Galatasaray 0-5, med et hat-trick av Rebecka Blomqvist. De er imidlertid fortsatt på tredjeplass i gruppen: Den andre plassen vil bli kjempet med Roma.

Real Madrid gjør sitt beste resultat noensinne i Champions League

I gruppe B kunne Real Madrid-spillerne glede seg over en vanvittig seier: 7-0 mot nederlandske Twente. Det er Madrids beste resultat noensinne i Champions League, og overraskende nok det samme resultatet som Barcelona fikk i går, noe som gir grunnlag for en spennende "Clásico" på lørdag.

Dagens mest interessante kamp var sannsynligvis Celtic-Chelsea 1-2. Det engelske laget dominerte kampen med 72% ballbesittelse, men slapp inn ett mål på bortebane. Utligningen kom raskt, og alle målene ble scoret i løpet av de første 30 minuttene. Chelsea var det eneste vinnerlaget denne kampdagen som fikk et baklengsmål, men endte til slutt opp med å vinne og opprettholder tre seire.

Husk at i motsetning til UEFA-turneringen for menn, som ble endret i år, beholder Champions League for kvinner det gamle formatet, fire grupper med fire lag i hver. Kampdag 4 spilles neste uke, 20. og 21. november.