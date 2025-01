Vinícius Jr. får to kampers utestengelse etter å ha overfalt Valencias keeper

HQ

Vinícius Jr. har fått to kampers karantene etter å ha dyttet Valencias keeper Dimitrievski i fredagens ligakamp, som endte 1-2 til Real Madrid. Vinícius ble utvist i det 79. minutt, men til tross for at Madrid spilte med ti spillere, klarte de å score to mål og vinne kampen.

Tirsdag kveld, første arbeidsdag i Spania etter ferien, kunngjorde Disiplinærkomiteen at Vinícius får to kampers karantene. Ettersom det er snakk om en liten sanksjon (mindre enn fire kamper), gjelder den kun i den turneringen der forseelsen skjedde. Det betyr at Vinícius går glipp av Real Madrids to neste kamper i LaLiga (relativt enkle kamper mot Valladolid og Las Palmas) og er klar for å spille den spanske supercupen, som starter i morgen i Saudi-Arabia.

Vinícius reiste i dag sammen med resten av laget, selv om han visste at hans deltakelse i turneringen var usikker. Til slutt kom komiteen frem til at Vinícius gjorde seg skyldig i en "voldelig handling" mens kampen ble avbrutt, og at den ikke hadde noen skadelige eller ødeleggende konsekvenser. I henhold til paragraf 130 var sanksjonen for dette 2 eller 3 kampers utestengelse.

Det kunne ha vært verre for Vinícius, ettersom mange trodde at komiteen ville bruke paragraf 103, som gir en strengere straff på 4-12 kamper. I så fall ville Vinícius blitt straffet i alle turneringer, noe som ville betydd at han hadde gått glipp av Supercupen.