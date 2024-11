Real Madrids kvinnelag er fortsatt ingen match for FC Barcelona: nok et 4-0 Clásico-tap FC Barcelona vinner 4-0 over Real Madrid i LigaF, og forlenger dermed sin dominans i spansk kvinnefotball.

HQ FC Barcelona regjerer fortsatt kvinnefotballen i Spania, og ingen andre lag kommer i nærheten. Ikke engang Real Madrid, som gikk på et nytt stort nederlag, 4-0 i LigaF, kvinnenes førstedivisjon, som FC Barcelona har vunnet hver gang siden 2020 (andreplass mellom 2016-19, førsteplass mellom 2012-15). Forrige helgs Clásico endte merkelig nok på samme måte som herrenes Clásico noen uker tidligere. Men om Clásico for menn historisk sett har vært delt nesten 50/50, har Clásico for kvinner alltid blitt vunnet av Barça, og de fleste gangene med tre eller fire måls forsprang. Til tross for at Real Madrid ble forsterket i fjor sommer med signeringer som Antonia Silva, Melanie Leupolz, Filippa Angeldahl og Maëlle Lakrar, og at de tidligere var ubeseiret i LigaF og hadde scoret mange mål i Champions League, var det likevel ikke nok mot Barcelona, som avgjorde kampen allerede etter tre minutter. Patri Guijarro, Claudia Pina og Alexia Putellas dømte Real Madrid. Begge lagene har kollidert 15 ganger siden Real Madrid for kvinner ble grunnlagt i 2020, og Barcelona har vunnet dem alle, og scoret 53 mål mot 7 mål. FC Barcelona