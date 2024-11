En ny "Clásico" finner sted denne helgen: Real Madrid forsøker å gjøre slutt på Barcelonas dominans i kvinnefotballen

HQ

Sesongens første"Clásico", en kamp mellom Real Madrid og FC Barcelona, endte med et enestående nederlag for Madrid på Santiago Bernabéu-stadion i forrige måned. Neste Clásico står for døren, denne gang i Liga F, kvinnenes førstedivisjon i fotball.

Lørdag 16. november kl. 20.00 CET (på DAZN) reiser Barcelona til Valdebebas i Madrid. Barcelona leder Liga F 5 poeng foran Madrid, men Madrid har spilt én kamp mindre, avlyst på grunn av Valencias oversvømmelser. I det hypotetiske tilfellet at Madrid vinner den utsatte kampen, og slår Barcelona i morgen, vil de ta ledelsen i ligaen, noe som er en uvanlig ting som kan skje.

Real Madrid for kvinner (offisielt grunnlagt i 2020 etter at de kjøpte CD Tacon) har aldri vunnet eller spilt uavgjort med FC Barcelona, og i de fleste tilfeller har de tapt med stor margin.

Problemet med spansk kvinnefotball: Ingen kan slå Barcelona

Avstanden mellom Barcelona og Madrid (eller noe annet lag) er rett og slett for stor, noe Barça-spillere som Aitana Bonmatí begynner å irritere seg over, og ønsker seg en mer konkurransedyktig liga som ville gitt større oppmerksomhet og mediedekning til sporten.

Kvinnefotballen i Spania domineres av Barcelona, den storklubben som har tatt sporten mest på alvor. Det katalanske laget har vunnet Liga F fem ganger på rad (fra 2020 til 2024), kommet på andreplass fire ganger på rad (fra 2016 til 2019) og før det vunnet ytterligere fire ganger på rad (fra 2012 til 2015).

Barcelona er også utvilsomt Europas beste lag, og har enten vunnet eller nådd Champions League-finalen i fem av de seks siste utgavene.

I intervjuene før kampen innrømmer imidlertid Barcelona-spillerne at Real Madrid har forsterket seg mye i fjor sommer og viser et veldig høyt nivå i år. Et enestående faktum er at begge lagene spiller etter å ha slått sine europeiske rivaler 7-0 i Champions League. Barcelona 7-0 mot Sankt Pölten, Madrid 7-0 mot Twente. Real Madrid er sterkere nå og er kanskje den eneste spanske klubben som har ressurser til å matche Barça, men er de der ennå?