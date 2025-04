Real mot Real: Finalistene i den spanske cupen avgjøres denne uken

HQ

Semifinalene i Copa del Rey (den spanske cupen) avsluttes denne uken i Madrid. FC Barcelona og Atlético de Madrid spilte en spennende kamp i det første oppgjøret, som endte 4-4 den 25. februar, så alt er fortsatt åpent i morgen, onsdag, på Metropolitano i Madrid.

Før det, tirsdag kveld klokken 21:30 CEST lokal tid, vil Real Sociedad prøve å ta Santiago Bernabéu, til tross for at de har et mål imot seg: det første oppgjøret på Real Arena i San Sebastián i februar endte 0-1, med det eneste målet av Endrick, den unge brasilianske spissen som knapt har minutter med Real Madrid bortsett fra i den spanske cupen, hvor han faktisk er toppscorer for laget med fire mål.

Real Madrid er kanskje favoritt, spesielt med tanke på målforskjellen mot den baskiske klubben, som ligger på tiendeplass i LaLiga og nylig ble slått ut av Europa League av Manchester United med 4-1. Klubben som trenes av Imanol Alguacil har imidlertid store forhåpninger, og vet at historisk sett har Real Sociedad allerede slått Real Madrid i den spanske cupen to ganger, en gang i 1988, men den siste i 2020, da de slo dem 3-4 på Bernabéu.

Datoer for semifinaler (returoppgjør) og finale i den spanske cupen:



Real Madrid-Real Sociedad: 1. april kl. 21:30 CEST, 20:30 GMT+1



Atlético de Madrid-Barcelona: 2. april kl. 21:30 CEST, 20:30 GMT+1



Finale: 26. april