Reanimal har gått gull før lanseringen i februar

Mens noen av oss kanskje fortsatt er i ferd med å riste av oss at 2025 var et overraskende stort år for spillutgivelser, er det ikke tid til å komme seg, da 2026 også ser ut til å bli ganske massivt. Det starter med et smell, ettersom vi allerede i februar forventer store skrekkhits som Resident Evil Requiem og Tarsier's Reanimal.

Det ser ut til at det kommende skrekkeventyret fra Tarsier Studios er så godt som klart for lansering, ettersom det er bekreftet at det har gått gull. Hvis du ikke er klar over hva gull betyr, bekrefter det i hovedsak at spillet er så godt som klart for lansering av utviklerne, noe som går tilbake til da spill måtte sendes til plattformeiere på plater for å sikre kvaliteten.

Dette ble bekreftet av spillets utgiver, THQ Nordic, via et innlegg på sosiale medier. Reanimal slippes 13. februar 2026, og hvis du er ute etter noe å lese mens du får tiden til å gå, hvorfor ikke sjekke ut vårt saftige intervju med spillets narrative regissør her?