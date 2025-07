Red Bull Racing-sjef Christian Horner sparket etter 20 år

HQ

Sjokkerende nyheter rystet Formel 1-verdenen i dag: Christian Horner, som har ledet Red Bull Racing siden oppstarten i 2005, har fått sparken med umiddelbar virkning. Han har blitt erstattet av Laurent Mekies, som var teamsjef i søsterteamet Racing Bulls.

Det er en uventet nyhet, men Red Bull har ligget nede de siste 18 månedene, mistet konstruktørtittelen i fjor og har praktisk talt ingen muligheter til å forbedre sin posisjon denne sesongen, for øyeblikket på fjerdeplass i 2025-sesongen.

Red Bulls manglende evne til å bygge en stabil bil selv med Max Verstappen i førersetet (som ofte legger skylden på andre førere som Sergio Pérez og Liam Lawson), sparkingen av ingeniøren Adrian Newey i mai 2024, og påstandene om upassende oppførsel og seksuell trakassering fra en ansatt i fjor, selv om Horner ble renvasket, har svekket hans image både utenfor og innenfor selskapet.

"Vi takker ham for hans utrettelige og eksepsjonelle arbeid. Han har vært med på å bygge opp dette teamet til å bli et av de mest suksessrike i F1, med åtte førermesterskap og seks konstruktørmesterskap. Takk for alt Christian, du vil for alltid forbli en viktig del av teamets historie", sier Red Bull i en offentlig uttalelse.

Mekies vil nå ha ansvaret for teamet, som i løpet av de 20 årene med Horner vant seks konstruktørmesterskap og åtte førertitler. Og Racing Bulls vil nå ha ansvaret for lan Permane, som var Racing Director.