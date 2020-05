Red Dead Redemption 2 har nå solgt over 31 millioner eksemplarer

Du ser på Annonser

I går kunne Eirik rapportere at Grand Theft Auto V har passert enda en milepæl og ligger nå på svimlende 130 millioner solgte eksemplarer siden premieren i 2013. Det var dog ikke det eneste imponerende tallet Take-Two hadde å by på, da det ett og et halvt år gamle Red Dead Redemption 2 også selger i et godt tempo og har nå passert 31 millioner solgte eksemplarer.

En versjon av sistnevnte til neste generasjons konsoller er ikke urealistisk, og hvis det blir tilfellet kommer salgstallet til å vokse i lang tid fremover.