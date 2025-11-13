Red Dead Redemption for PS5, Xbox Series X og Switch 2 har offisielt fått aldersgrense

HQ

Det har gått rykter om at Red Dead Redemption 2 skulle komme i en oppdatert versjon til både PlayStation 5 og Xbox Series S/X, samt en versjon til Switch 2. Så sent som i mai kunne våre egne kilder bekrefte dette, men det er seks måneder siden, og ingenting konkret (annet enn flere rykter) har skjedd siden da.

Og ... det skjer fortsatt ikke noe i dag. Men nå har vi fått den første veldig håndfaste indikasjonen på at Rockstar faktisk fortsatt tenker på sin elskede serie. Den amerikanske organisasjonen som vurderer spill, ESRB, har nettopp undersøkt Red Dead Redemption for PlayStation 5, Xbox Series S/X og Switch 2. Det første spillet, altså, ikke det andre.

Det ble utgitt til PC så sent som i fjor og inneholdt betydelig oppdatert grafikk og støtte for høyere oppløsning, noe som nok gir en klar indikasjon på hva vi kan forvente. Antagelig vil bedre grafikk og det faktum at originalen er 15 år gammel (mange har savnet den) være nok til å få millioner av eksemplarer til å fly ut av hyllene.

Dette får oss imidlertid til å lure på hvorfor Rockstar fortsetter å behandle Red Dead Redemption 2 så dårlig med begrenset nettstøtte og en total mangel på ekstra innhold, samt ingen oppdaterte versjoner for moderne konsollmaskinvare. Hvis det noen gang kommer, vil det være i sluttfasen av PlayStation 5 og Xbox Series S/X, som forventes å få sine respektive erstatninger i løpet av to eller tre år på det meste.

Men nå som vi vet at John Marstons eventyr vil få en ny utgivelse, vil du benytte anledningen til å oppleve Red Dead Redemption for første gang, eller kanskje spille gjennom det igjen nå som det kommer i en oppdatert form?