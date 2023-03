Redfall ble kansellert på PlayStation 5 på grunn av Xbox

HQ

Både Sony og Microsoft har sagt mange dumme ting til regulatorer i forskjellige regioner for å henholdsvis stoppe eller godkjenne sistnevntes oppkjøp av Activision Blizzard. Et av de første spørsmålene som ble stilt av mange var om avtalen ville føre til at Call of Duty, Diablo, Overwatch og så videre ble eksklusive for Xbox. Xbox-sjefen Phil Spencer var rask til å si at det ikke nødvendigvis ville være tilfelle, da de tilsynelatende ønsker å gjøre spill tilgjengelige for enda flere mennesker over hele verden. Det vil åpenbart være noen unntak, og dette vil definitivt bli brukt av Sonys advokater.

FordIGN fikk snakke med Arkane-lederen Harvey Smith som en del av den siste Redfall-forhåndsvisningen (som du finner Alex' inntrykk av her), og han avslørte at Redfall opprinnelig også skulle lanseres på PlayStation 5. Dette endret seg da selskapet ble kjøpt opp av Microsoft, for da fikk studioet beskjed om å avbryte PS5-versjonen og i stedet fokusere på Xbox Series og PC.

Ikke akkurat en merkelig beslutning, men definitivt en Sony vil nevne i neste møte med Storbritannias Competition and Markets Authority og slikt i et forsøk på å overbevise regulatorene om at Microsoft kan gjøre noe lignende med Activision Blizzard-spill hvis avtalen blir godkjent.