Redfall er Xbox Game Pass' nest største lansering i år.

En fersk artikkel fra True Achievements har vist at Redfall ikke har slitt for mye når det gjelder spilletid, og det har til og med vært den nest største lanseringen for Xbox Game Pass i 2023 til tross for den negative pressen rundt den.

Som vi har dekket ganske mange ganger, Redfall har absolutt ikke fått den beste starten, men det ser ut til at Arkanes rykte fortsatt har skapt mange nysgjerrige spillere som vil se om spillet er så skuffende som anmeldelser har gjort det til å være.

Å være tilgjengelig fra første dag for Game Pass-abonnenter var selvfølgelig nødt til å hjelpe spillet, men det er fortsatt litt overraskende å se at til tross for all negativiteten rundt Redfall, har det fortsatt klart å få mange spillere på Xbox.

Har du prøvd Redfall ennå?