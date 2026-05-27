Regn med å bruke rundt 10 timer på å fullføre Denshattack!

HQ

Om noen uker lanserer utvikleren Undercoders sitt kaotiske og ganske unike arkadeplattformspill, Denshattack!, da det slående prosjektet kommer til PC, PS5, Xbox Series X / S og Switch 2 så snart som 17. juni.

Med denne datoen i tankene hadde vi nylig luksusen av å snakke med Undercoders om spillet i et komplett og langt intervju som du kan se i sin helhet her. I løpet av samtalen kom vi inn på en mengde områder, inkludert den særegne inspirasjonen bak spillet, Undercoders' holdning til bruk av AI i spillutvikling, potensielle spinoffs, og også den estimerte tiden det tar å fullføre spillet.

Undercoders grunnlegger og spillregissør på Denshattack!, David Jaumandreu, fortalte oss følgende om sistnevnte punkt:

"Å slå hele spillet tar rundt 10 timers spilling hvis du er rask. For spillere som vil låse opp alle hemmeligheter, plukke opp alle samleobjekter og oppnå alle utfordringer eller få alle medaljene, er det enda mer spilletid som venter dem!"

Så kort sagt, forvent deg et rimelig langt videospill, men også en tittel som du kan forlenge tiden din med etter eget ønske hvis du har tenkt å presse grensene og jakte på den unnvikende milepælen 100 % fullføring.

Kommer du til å sjekke ut Denshattack! i midten av juni?