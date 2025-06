Rematch får nesten 100 000 samtidige spillere den første dagen på Steam

HQ

Mens det har vært ute i et par dager nå for eiere av Elite- og Pro-utgavene, ble Sloclap's Rematch offisielt lansert i går, og vi så spillertallene øke sammen med den lanseringen. Den fartsfylte fotballtittelen har blitt møtt med sin rettferdige andel av kritikk fra mangel på crossplay og desync-problemer, men generelt viser det seg å være enormt populært.

I henhold til SteamDB kan vi se at spillet på en torsdag kveld klarte å score et topp samtidig spillerantall på 92,841. Det er litt under 100 XNUMX, et tall som Rematch sannsynligvis kan nå i løpet av helgen.

Disse tallene omhandler bare Steam også. Tatt i betraktning Rematch er også tilgjengelig på PlayStation 5 og Xbox Series X / S samt Game Pass, er det mulig at det er mange flere Rematchers der ute som liker spillet. Vi må bare vente til crossplay kommer ut for å komme i kontakt med dem alle. Heldigvis jobber Sloclap med crossplay som en"topp prioritet."