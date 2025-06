Rematch har nå solgt en million eksemplarer

HQ

Rematch ser ut til å være svaret på den virtuelle fotballen som så mange spillere har vært ute etter. Vi sier dette fordi arkadetittelen i løpet av en dag etter lanseringen klarte å overgå en million spillere, et tall som ikke gjenspeiler salget på grunn av inkluderingen på tjenester som Game Pass. Salgstallene var tydeligvis ikke så langt bak, for nå er det bekreftet at Rematch også er en millionselger.

Sloclap Det bekrefter også spillselskapet i en pressemelding som også avslører at det totale spillerantallet nå er over 2,5 millioner, og at følgende statistikk faktisk er nøyaktige eksempler på spillertendenser.



11,78 millioner spilte kamper



58,58 millioner mål



33,54 millioner målgivende pasninger



69,12 millioner redninger av målvakten



Har du spilt eller skaffet deg en kopi av Rematch ennå?