Renee Zellweger blir en del av Only Murders in the Building rollelisten for sesong 5

HQ

Etter fire sterke sesonger kommer Only Murders in the Building tilbake for en femte sesong, en serie episoder som for tiden er under produksjon, og hvor Martin Short, Steve Martin og Selena Gomez alle vil spille sammen igjen.

Denne neste sesongen, som hvis tidligere sesonger er noe å gå etter, skal debutere en gang senere i år, vil se noen få store navn blant rollebesetningen, inkludert Christoph Waltz, Tea Leoni og Keegan-Michael Key, og nå har ytterligere en stor stjerne blitt bekreftet til mannskapet.

Det er selveste Bridget Jones, Renee Zellweger, som har sluttet seg til Only Murders in the Buildings femte sesong, hvor hun skal spille en karakter som vi ikke vet noe som helst om akkurat nå. Castingen ble bekreftet under Marvels store Avengers: Doomsday i går, da følgende avsløring ble presentert.

Gleder du deg til at Only Murders in the Building kommer tilbake, og hvem andre ønsker du å se i serien?