Representerer NBA Cup-finalistene virkelig de beste lagene i år?

Milwaukee Bucks og Oklahoma City Thunder er de to lagene som møtes denne tirsdagen i NBA Cup-finalen. I semifinalen forrige helg vant Bucks 110 - 102 over Atlanta Hawks, mens Thunder vant 111 - 96 over Houston Rockets.

NBA-cupen spilles parallelt med den ordinære sesongen. På grunn av at semifinalene, kvartfinalene og bare fire kamper i gruppespillet er utslagsgivende, blir noen av de største lagene eliminert, deriblant fjorårets mestere Los Angeles Lakers.

Golden State Warriors og Dallas Mavericks, som i går kveld skrev historie med tidenes største antall trepoengere, ble eliminert i kvartfinalen.

Faktisk var bare ett av de fire lagene som har spilt semifinale, i semifinalen året før, Milwaukee Bucks.

Så gjenspeiler NBA-cupen nivået i den ordinære sesongen? Når det gjelder Øst-konferansen, ja: Oklhaoma City Thunder leder Øst-konferansen med 20 seire og bare 5 nederlag.

I vestkonferansen er det imidlertid forskjell: Det beste laget i hele NBA så langt, Cleveland Cavaliers (22 seire, bare 4 tap), kom seg ikke engang til kvartfinalen. Milwaukee Bucks ligger på sjetteplass (14/11), noe som betyr at Thunder i teorien er favoritt til å vinne tidenes andre NBA-cup i Las Vegas.

Det er det fine med denne konkurransen midt i sesongen: Den betyr kanskje ikke så mye når det gjelder prestisje (den ble uansett opprettet for bare ett år siden), men den gjør det mulig for et større mangfold av lag å løfte trofeer og vinne titler.

Hvis du er interessert, kan du se kampen - den eneste i NBA Cup som ikke er innebygd i den ordinære sesongen, og som spilles på nøytral grunn i Las Vegas - onsdag 18. desember kl. 2:30 CET.