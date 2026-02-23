Resident Evil 2s regissør trekker en Akuma på Resident Evil Requiem lekkasjer

HQ

Som med alle større videospillutgivelser er Capcom på vakt mot at spoilere, opptak fra sent i spillet eller til og med spillkode kan lekke ut før Resident Evil Requiem blir offentlig tilgjengelig fredag 27. februar. Det er vanligvis vi i pressen som får tilgang til tidlige forhåndslanseringskoder for anmelderformål, og noen forhandlere kan motta fysiske eksemplarer noen dager senere for å klargjøre hyllene og forhåndsbestillingene sine.

Det er absolutt vanskelig å holde alt hemmelig, og som oftest er det tilrådelig å gå frivillig blind på sosiale medier for å unngå at historien din blir ødelagt, og det er grunnen til at Capcom sendte ut følgende advarsel her om dagen :

"En forespørsel fra Capcom til samfunnet: Vennligst ikke legg ut eller del lekkasjer og spoilere før utgivelsen for Resident Evil Requiem. Vi ønsker virkelig at alle skal nyte spillets historie og opplevelse så mye som mulig. Vår juridiske avdeling vil fortsette å utstede varsler om fjerning og sletting av lekkasjer for å bevare opplevelsen fra første dag. Det er ikke lenge igjen til spillet er ute, så vi ser frem til å se alle reaksjonene deres etter utgivelsen! - Ditt Capcom-team"

Regissøren av Resident Evil 2, Hideki Kamiya, bestemte seg imidlertid for å ta skrittet fullt ut og bruke et veldig japansk, veldig Capcom-uttrykk for å henge ut og latterliggjøre de som bevisst lekker spillinformasjon på forhånd. Med hans egne ord, selv om det godt kan leses som Street Fighter Akumas "Die One Thousand Deaths" :

"Jeg regner med at Biohazard 2 hadde sin sene spillutvikling lekket til tabloidene også, gjorde det ikke ... For din egen egoistiske tilfredsstillelse, tråkker du på følelsene til brukere som venter spent på spillet og skaperne som har lagt hjertet sitt i det - det er en foraktelig handling som ødelegger alles lykke og fortjener døden tusen ganger om ... Måtte du bli forbannet til aldri å spille spill igjen ..."

Selv om det høres ultrahardt ut, er det den overdrevne, syrlige tonen som brukes av den kontroversielle japanske utvikleren, som fans og hatere vil identifisere med en gang. Selv om Kamiya-san for lengst har skilt lag med Capcom, er det verdt å huske på at de nå jobber sammen igjen på Clovers' fortsatt fjerne Okami-oppfølger.



