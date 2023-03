Resident Evil 4 har allerede solgt mer enn 3 millioner eksemplarer

HQ

Det er ingen tvil om at Capcom har brakt Resident Evil tilbake til sine glansdager med Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil 2, Resident Evil 3 og Resident Evil Village, så det er forståelig at hypen som ledet opp til lanseringen av Resident Evil 4 var enorm. Ruben er også en av mange som synes remaken er fantastisk, så det er godt å se spillet lykkes salgsmessig også.

Capcom har annonsert at Resident Evil 4 solgte mer enn 3 millioner eksemplarer på bare to dager. Dette betyr at det gjorde det bedre enn både Resident Evil 2 og Resident Evil Village som begge trengte fire dager på å bare sende ut det samme antallet.

Ekstremt imponerende. Spesielt med tanke på at Resident Evil 4 ikke er tilgjengelig på Xbox One. Kan dette bety at denne remaken av det mange anser for å være det beste spillet i franchisen vil ende opp med å bli det bestselgende Resident Evil-spillet noensinne? Hva tror du, og synes du om Resident Evil 4 så langt?