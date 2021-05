Du ser på Annonser

2021 har allerede vist seg å være et fantastisk år for Capcom. Tidligere ble det kjent at det foreløpig Switch-eksklusive Monster Hunter Rise har solgt over seks millioner eksemplarer og nå meddeler Capcom at Resident Evil Village allerede har solgt over tre millioner eksemplarer (til butikk). Takket være Village overstiger de totale leveransene for Resident Evil-serien nå 100 millioner.

