Resident Evil 4 Remake: Bringer skrekk-klassikeren til moderne tid

HQ

Det er sannsynligvis best å starte denne forhåndsvisningen med en kort ansvarsfraskrivelse. Vi har ennå ikke fått fingrene i Resident Evil 4. Vi har i stedet fått en 17-minutters gameplayvideo som har gitt oss en god titt på spillet før utgivelsen senere denne måneden. Selv om vi har et ganske godt inntrykk kan vi ikke snakke om hvordan kampene føles eller spenningsfølelsen du får fra å spille siden vi rett og slett ikke har hatt en kontroller i hendene enda.

Med det ute av veien, la oss dykke ned i Resident Evil 4 Remake, den seneste i Capcoms serie av oppussinge. Resident Evil 4 er uten tvil det mest etterlengtede spillet i serien for å få remake-behandlingen, og i gameplayet vi har sett så langt, ser det ut som om selskapet absolutt lever opp til hypen.

I forhåndsvisningen vår fikk vi en titt på forskjellige steder fra spillets fjerde kapittel, som begynte med litt slåssing og utforskning nær innsjøen før turen gikk til slottet der Ramón Salazar befinner og det hele ble avsluttet med kampen mot Jack Krauser. Gjennom hele gameplaypresentasjonen får vi se alle måtene Capcom har modernisert Resident Evil 4s remake til å være den AAA-skrekkopplevelsen den trenger å være for å skille seg ut i dagens marked.

Dette er en annonse:

Det sier seg selv at Resident Evil 4 ser bedre ut enn originalen fra 2005, men det er fortsatt verdt å påpeke hvor mye bedre. Spesielt med karaktermodeller, belysning og visuelle effekter som eksplosjoner skiller remaken seg ut selv blant sine moderne Survival Horror-kolleger som et visuelt tiltalende spill, noe som gir den ekstra følelsen av terror når monstrene som forfølger deg ser mer realistiske ut enn noensinne.

Utover den oppdaterte grafikken er det massevis av ekstra gameplayendringer som kommer i Resident Evil 4. Kontringsangrep har for eksempel blitt et viktig del av kampene nå, og selv om du fint bare kan lene deg tilbake og skyte fiendene dine langveisfra kan det å komme på nært hold virkelig spare deg for ammunisjon. "Parry"-mekanikeren lar deg blokkere alt fra parasittangrep til Garradors gigantiske klør. Timing er nøkkelen her, men hvis du klarer det ser det ut til at parrying kan skape noen veldig kule øyeblikk, for eksempel ved at Leon kan kaste tilbake en Molotov-cocktail i luften.

Det ser ut til å være mye mer dybde i kampene denne gangen, som vist ved måten du systematisk kan ta ut fiendene dine ved å lamslå dem med hodeskudd eller legge dem i gulvet ved å skyte beina deres. Begge disse alternativene lar deg få fri tilgang til nærkampangrep på motstanderne dine, noe som ser ut til å være et fokus denne gangen siden det er en effektiv måte å knerte fiender på. Fra å knivstikke noen gjennom halsen til å suplekse en kultist som om du spiller WWE 2K22, det er mange alternativer for å komme nær fiendene dine. Fordelene med å være dyktig med parrying og i nærkamp kom til nytte senere mot Jack Krauser. I stedet for en QTE-sekvens får du nå kjempe mot Krauser aktivt, og må parere knivangrepene hans.

Dette er en annonse:

Å eskortere Ashley ser også ut til å være mye mindre plagsomt enn før. Selv om du fortsatt må sørge for at hun ikke blir båret vekk av kultister har du mange flere alternativer for å holde henne trygg nå. For det første kan du ta en mer snikete tilnærming i stedet for å løpe og skyte dere gjennom alt. Dette igjelder ikke bare for sekvenser med Ashley, men i sistnevnte betyr det at du har mindre sjanse for å tiltrekke fiender til henne. Kommandoene hjelper også, da de kan sikre at Ashley ikke ender opp i en kamp eller at hun vandrer for langt unna. Ashley virker også mer hardfør, for det virket som hun tålte betydelig mer skade.

Totalt sett, selv om vi ikke kan kommentere følelsen av spillingen eller ytelsen, er Resident Evil 4 tilsynelatende i ferd med å bli Capcoms kanskje mest vellykkede remake i skrekkserien hittil. Det ser ut til at nok er gjort for å bygge videre på den opprinnelige opplevelsen uten å ta bort det som fikk spillere til å bli forelsket i det i utgangspunktet.