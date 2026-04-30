Resident Evil Requiem-produsent mener Switch 2 hjalp nye fans til skrekkuniverset deres

I dag vet vi at Resident Evil Requiem har vært en kjempesuksess for Capcom, med alt fra strålende anmeldelser til fornøyde spillere og sterke salgstall. Det er nå på rask vei til å overgå seriens bestselgende titler, og med DLC på vei kan vi sannsynligvis forvente en ny bølge av salg senere i år.

Men gode spill har solgt dårlig tidligere, så hva er det som har fått kjøperne til å strømme til denne gangen? Spillets produsent, Masato Kumazawa, deler sin egen teori om saken i et intervju med Denfaminicogamer (etter oversettelse) :

"Jeg tror det var en stor fordel at vi kunne tilby det i et bærbart format, noe som gjorde det lett tilgjengelig for folk som ikke eier en PlayStation 5 eller en PC med høy ytelse."

Kumazawa fikk et oppfølgingsspørsmål om hvorvidt han tror Switch 2-versjonen hjalp folk med å oppdage spillet, og han svarte :

"Omtrent samtidig som dette spillet ble utgitt, lanserte vi også Switch 2-versjonene av Resident Evil 7 og Resident Evil Village, og det ser ut til at ganske mange begynte med å spille Resident Evil 7 først og deretter gikk videre til den nyeste delen, Requiem.

"Det er fantastisk å se at folk som var interessert i spillet, men som ikke hadde mulighet til å spille det, har kommet inn i Resident Evils verden takket være Switch 2-versjonen."

Switch 2-utgaven av Requiem er en ganske avansert utgave som definitivt er et godt alternativ for de som ønsker å spille på farten eller ikke har et kraftigere format, og vi har faktisk en dedikert anmeldelse av denne versjonen som du kan lese her.