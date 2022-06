HQ

Etter å ha blitt utsatt i godt over et år som følge av mildt sagt negative tilbakemeldinger har Resident Evil Re:Verse tydeligvis fått livets rett.

Samtidig som at Capcom kunngjorde at Resident Evil Village sin Gold-utgave er på vei avslørte selskapet at også Resident Evil Re:Verse lanseres den 28. oktober. For det er jo sikkert flere som vil hoppe inn i multiplayermodusen i stedet for den spennende Winters' Expansion...