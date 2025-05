Rettssaken mot Maradonas leger erklært ugyldig etter nesten tre måneder: Når starter den på nytt?

HQ

Rettssaken mot legene som behandlet Diego Armando Maradona i hans siste dager, mistenkt for uaktsomt drap, har blitt erklært ugyldig etter nesten tre måneder. Som ventet må en ny rettssak starte fra scratch med tre nye dommere, etter at en av dem, dommer Julieta Makintach, ble fjernet fra rettssaken tidligere denne uken.

Makintach ble avslørt i å filme en dokumentarfilm med hemmelig plasserte kameraer i rettssalen, bak ryggen på alle (de andre dommerne, advokatene, aktorene, vitnene og de tiltalte). Hun spilte selv hovedrollen i dokumentaren, som "Guds dommer". Dokumentaren hadde til og med en tåpelig trailer, og den het "Divine Justice".

Ikke bare var det ulovlig å filme i rettssalen, men det gikk også ut over dommerens forventede nøytralitet. Advokaten til en av de tiltalte, kirurgen Leopoldo Luque (som risikerer opptil 26 års fengsel for fotballstjernens død), sa at hun allerede hadde bestemt seg for dommen: "En domfellelse er en bedre avslutning på en dokumentarfilm, en frifinnelse selger ikke".

En ny rettssak kan ikke starte før i 2026, og vitneforklaringene til nesten 50 vitner ble skrotet. Veronica Ojeda, Maradonas tidligere partner, sa at "hvis jeg må gjøre det (vitne) tusen ganger til, så vil jeg gjøre det". (via France24).

Den argentinske fotballspilleren døde av et hjerteinfarkt i 2020. Dommer Makintach står nå tiltalt for påvirkningshandel og muligens bestikkelser.