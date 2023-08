Rick and Morty-produsent etter at skaperen fikk sparken: "Serien har blitt bedre"

HQ

Som vi alle vet, fikk Rick and Morty-skaperen Justin Roiland sparken etter anklager om vold i hjemmet. Selv om bevisene ikke holdt, og Roiland ble frikjent for det hele, kom han aldri tilbake i rollen som regissør og hovedstemme, og han er fortsatt sparket og utestengt fra sin egen TV-serie. Produsent Steve Levy ser dette som positivt for den grunnleggende kvaliteten på Rick and Morty, som bare har "blitt bedre".

Ifølge LA Times: "Arbeidet vi gjør over hele linjen har bare blitt bedre. Når den nye sesongen kommer ut, vil vi fokusere på hvor fantastisk det hele ble. Vi håper fansen vil innse at dette er den samme gamle serien, kanskje til og med bedre!"

Justin selv skrev dette på Twitter om frifinnelsen, og sa at så mange mennesker rundt ham dømte ham før bevisene i det hele tatt var gjennomgått:

"Jeg har alltid visst at disse påstandene var falske - og jeg var aldri i tvil om at denne dagen ville komme. Jeg er takknemlig for at denne saken er avvist, men samtidig er jeg fortsatt dypt rystet over de forferdelige løgnene som ble rapportert om meg i løpet av denne prosessen."

Sesong 7s lanseringsdato er ennå ikke kunngjort, og vi vet ikke hvilke to stemmeskuespillere som skal erstatte og prøve å etterligne Roilands ikoniske stemme, men når vi vet det - vil du selvfølgelig kunne lese om det her på siden.