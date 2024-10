Riot Games avslører alt om Valorant Champions Tour Game Changers Championship-format

HQ

Mens herrenes konkurransedyktige Valorant -krets tok slutt for 2024 for noen uker siden, pågår kvinnesiden av handlingen fortsatt. Det nærmer seg imidlertid snart slutten, ettersom Game Changers Championship vil bli arrangert i Berlin, Tyskland fra og med neste uke, og med det vil de beste lagene fra hele verden være til stede. Vi vet allerede hvem disse lagene er, men i henhold til formatet har Riot Games nå delt ut detaljene.

I et innlegg på X, Riot bekrefter at Game Changers Championship vil løpe fra 8. november til 17. november, og at det vil begynne med en dobbel eliminering best-of-three brakett. De beste lagene fra EMEA og Nord-Amerika vil få en bye til andre runde av turneringen, noe som betyr at de vil unngå sjansen for å bli slått inn på tapersiden av braketten i minst en kamp. De to siste kampene blir litt annerledes, ettersom disse spilles best av fem.

Du kan se hele primervideoen nedenfor, alt i forkant av det store arrangementet som starter neste uke. Hvem tror du vil komme ut på toppen av Game Changers Championship?