Riot Games bekrefter stedene og arenaene for MSI og Worlds 2026

Nå som First Stand 2026 er i bøkene og pokalen er tatt tilbake til Kina, lurer du kanskje på hva du kan forvente av de to andre internasjonale turneringene i League of Legends -kalenderen. Riot Games har nå delt massevis av informasjon om disse arrangementene i et dedikert nytt blogginnlegg.

Ser vi på Mid-Season Invitational (MSI), vet vi nå at arrangementet vil skje i Daejeon, Sør-Korea for første gang, med arrangementet planlagt til 28. juni - 12. juli og avholdes på Daejeon Convention Center II i byen. Når det gjelder datofordelingen for arrangementet, blir vi fortalt at planene er følgende :



Play-In-scenen: 28. juni-1. juli



Bracket Stage: 3.-6. juli og 8.-12. juli



Øvre finale: 9. juli



Nedre finale 11. juli



Den store finalen: 12. juli



Når vi går over til Worlds, som vi vet, vil dette bli holdt i USA, med en plan for flere stater og byer. Play-Ins vil nå skje i Los Angeles på Riot Games Arena i byen før handlingen skifter til Allen, Texas 'Credit Union of Texas Center for den sveitsiske scenen, kvartfinalen og semifinalen. Grand Final vil deretter flytte over hele landet og dra til New York City og bydelen Brooklyn for å inneholde action på Barclays Center. Ser vi på datoene, er følgende blitt låst inn :



Play-In-scenen: 15.-18. Oktober (Riot Games Arena, Los Angeles)



Swiss Stage: 23.-26. oktober og 28.-31. oktober (Credit Union of Texas Event Center, Allen, Texas)



Knockout-scenen: 3.-8. november (Credit Union of Texas Event Center, Allen, Texas)



Kvartfinaler: 3.-6. november



Semifinaler: 7.-8. november



Den store finalen: 14. november (Barclays Center, Brooklyn, New York)



