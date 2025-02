Riot Games kunngjør tildelte Game Changers 2025 Championship-regionspor

HQ

Det er på tide å begynne å snakke om 2025 Valorant Champions Tour Game Changers scene. Mens EMEA-regionen allerede har startet sin første etappe av året, venter noen andre regioner fortsatt på å begynne, men til tross for at det er tilfelle, har Riot Games allerede rettet oppmerksomheten vår mot Championship på slutten av året.

I en ny oppdatering på X, Riot bekrefter at 2025 Championship nok en gang vil inneholde 10 lag, men det vil inneholde en annen splitt denne gangen, ettersom etter Shopify Rebellions seier på 2024-arrangementet, har Nord-Amerika fått flest spilleautomater for den kommende turneringen med fire spilleautomater tildelt regionen. EMEA får tre, Stillehavsregionen får to, og Kina får bare én.

Med denne endringen i tankene har det skjedd en formatjustering til Last Chance Qualifier i Nord-Amerika. Nå vil Championship -sporene gå til seierherrene i NA-, Brasil- og LATAM-regionene, og den fjerde vil gå til den som vinner Last Chance Qualifier også, som vil finne sted i Sao Paulo og se tre lag som kjemper mot det over to dager. Den nøyaktige datoen er ikke bekreftet for dette, men vi kan sannsynligvis forvente at det vil skje rundt september.

Hvem tror du vil komme ut på toppen av denne sesongen av Game Changers?