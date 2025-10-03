Riot Games kunngjør VCT Partner Series tidsplan for den kommende lavsesongen

HQ

Valorant Champions Tour sesongen for 2025 avsluttes denne helgen når en mester, av de resterende fire lagene, blir kronet. Du kan kanskje frykte at det dermed blir et fravær av Valorant -action frem til 2026-sesongen starter på nyåret, men den gode nyheten er at dette slett ikke vil være tilfelle.

Etter fjorårets VCT Partner Series vil den kommende lavsesongen også støtte et vell av mindre frittstående turneringer. Den første vil skje i november, og totalt fem arrangementer er planlagt.

Til å begynne med kan vi se frem til TEN 2025 Valorant Global Invitational, som vil finne sted mellom 8. og 9. november i Asan, Korea, og vil se de fire beste lagene fra hele verden delta (to fra VCT Pacific, ett fra VCT China, og ett fra enten VCT Americas eller EMEA).

Etter dette arrangeres Red Bull Home Ground World Final mellom 13. og 16. november på Manhattan i New York City, der "verdens beste lag" møtes.

Det siste arrangementet i november finner sted mellom 22. og 23. november og er Ludwig x Tarik Invitational, som "blander konkurranse og eksperimentelle formater, og samler topp proffer for å etablere skryterettigheter blant Amerikas beste spillere."

I desember avsluttes SOOP Valorant League Pacific mellom 13. og 14. desember, og dette regnes som det "fremste VCT Partner Series-arrangementet i APAC-regionen".

I tillegg, mellom 12. og 14. desember, arrangeres Americas Spotlight Series også for å samle en haug med VCT og Game Changers spillere til et tredagers LAN-arrangement med $ 25,000 XNUMX på linjen.

Unødvendig å si at 2025 vil ende med et smell på Valorant -fronten.