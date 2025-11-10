Riot Games navngir vertsbyer og land for 2026 internasjonale League of Legends arrangementer

HQ

Nå som Worlds 2025 er i bøkene og T1 har fullført sin historiske tre-peat, skifter alle øynene til 2026 League of Legends sesongen. I den forbindelse har Riot Games avslørt vertslandene og -byene for sesongens tre store internasjonale turneringer, noe som betyr at vi vet hvor det blir action for First Stand, Mid-Season Invitational (MSI) og Worlds.

For First Stand -arrangementet tar dette til Sør-Amerika for å bli holdt i den brasilianske byen Sao Paulo. Deretter følger en retur til T1s hjemtrakter, da MSI vil finne sted i den sørkoreanske byen Daejeon. Til slutt kommer Worlds tilbake til USA for en turnering i flere byer i Allen, Texas og New York City også.

De nøyaktige datoene for disse turneringene er ennå ikke avslørt, og heller ikke de nøyaktige spillestedene, men nå vet du i det minste hvilke kontinenter og i hvilken by handlingen vil finne sted.