Riot Games sier opp 2XKO utviklere ettersom "generelt momentum" ikke har nådd ønsket nivå

Det var bare for noen uker siden at Riot Games offisielt lanserte sin tag-battler 2XKO, et spill som hadde vært under utvikling på PC i noen tid og nylig nådd en tilstand der det var klart for en offisiell lansering og dedikerte konsollversjoner. Imidlertid har dette tydeligvis ikke vært en så vellykket debut som Riot hadde håpet, ettersom det i et blogginnlegg nå er bekreftet at teamet blir krympet og oppsigelser er i gang.

Riot bemerker at "spillet har resonert med et lidenskapelig kjernepublikum, men det generelle momentumet har ikke nådd det nivået som trengs for å støtte et team av denne størrelsen på lang sikt." Når det gjelder hva dette betyr er at teamet krymper for å være mer "fokusert" med endringen satt til å endre hvordan utviklingen håndteres for at prosjektet skal være "mer bærekraftig".

Vi vet ikke det nøyaktige antallet utviklere som er berørt av permitteringene, men Riot har sagt at det er "forpliktet til å støtte berørte Rioters gjennom denne overgangen - inkludert å hjelpe dem med å utforske muligheter innen Riot der det er mulig, og gi minst 6 måneders oppsigelseslønn og sluttvederlag der det ikke er det."

Utover dette forblir de tidligere planene for 2026 Competitive Series for 2XKO på plass, i likhet med de forskjellige allerede låste turneringene som er arrangert med tredjepartsarrangører, men likevel ser det neppe bra ut for et nytt spill fra en så stor og velkjent utvikler ...