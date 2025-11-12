Riot Games tapper Katseye for Valorant Game Changers Championship 2025 hymne

HQ

Det er nesten tid for Valorant Game Changers Championship 2025 å finne sted, da det fremste arrangementet i kvinners Valorant -krets starter 20. november og tilbyr ti dager med action i den sørkoreanske byen Seoul, til en seierherre blir kronet 30. november. En av favorittene er G2 Gozen, som er tilbake på toppen av den kommanderende EMEA-scenen, men det blir ikke en enkel begivenhet ettersom alle de beste lagene er satt til å være til stede og har blitt seedet i braketten som du finner her borte.

Med handlingen litt over en uke unna, har nå Riot Games avslørt hymnen / hype-filmen for turneringen, med dette er en sang som har blitt fremført av jentebandet Katseye, og som er kjent som M.I.A. Den har til og med sin egen animerte musikkvideo, som du kan se i sin helhet nedenfor.

Megan fra Katseye har uttalt seg om samarbeidet med Riot Games på denne låten: "Da Riot ba oss om å gjenskape M.I.A for Game Changers, sa jeg som gamer bare JA! Den sangen har alltid handlet om selvtillit og om å vise seg fra sin beste side, og det budskapet stemmer så godt overens med det Game Changers står for. Vi ville at denne versjonen skulle feire alle spillere som er der ute og pusher grenser og eier sin egen kraft."

Sangen sies å fortelle en historie om besluttsomhet og utholdenhet gjennom erfaringene til kvinnene som er involvert i Valorant -scenen. Deltakerne på Game Changers Championship må kanalisere begge disse elementene hvis de har tenkt å gå hele veien, løfte trofeet, bli kronet som mester og stikke av med 180 000 dollar av premiepotten på 500 000 dollar.