Riots Project L har endelig fått tittel, og den er definitivt unik

Sist vi hørte noe nevneverdig om Riot Games' Project L, det kommende 2v2 tag-baserte kampspillet, var da studioet viste litt gameplay og avslørte EVO-planene sine i august, så det er forståelig hvis du ikke vet så mye om spillet. Men du kommer til å få se og lære mye mer i år.

Riot har endelig kunngjort at Project Ls faktiske tittel vil være 2XKO. Denne kunngjøringen ledsages av to videoer. Den første viser frem noen av de kule figurene og områdene i spillet, mens den andre i hovedsak er utøvende produsent Tom Cannon som forteller at de lærte mye av spilltestene på EVO og at det er planlagt enda flere demoer og spilltester både på arrangementer og digitalt i løpet av 2024.

