Road 96: Mile 0 er mindre og mer intim enn forgjengeren

Jeg må innrømme at jeg virkelig gledet meg til å komme tilbake på veien som Digixart asfalterer så nøye, og jeg hørtes kanskje i overkant entusiastisk ut da jeg ga Road 96 en 10 i anmeldelsen min i Gamereactor Spania, men sannheten er at historien og fortellingen grep meg fullstendig på de varme augustdagene i 2021.

Det har gått en stund, men det lille franske studioet hadde enda en historie å fortelle oss om Petria, president Tyrak og, viktigst av alt de to unge hovedpersonene: Zoe og Kaito (ja, den samme Kaito fra Lost in Harmony, studioets første tittel). Fordi Road 96: Mile 0, som kommer i begynnelsen av april, er et mye mer tilbakeholdent eventyr enn den første tittelen, og det føles mye mer intimt, for her er det ikke helt knyttet til valgene vi tar eller å sette puslespillbitene til karakteren sammen med den prosessuelle fortellingen.

Disse funksjonene er tydelige i de første minuttene av den timelange demoen jeg var i stand til å prøve ut, som ble innledet av en tale fra Yoan Fanise, spillets regissør. I den bekreftet utvikleren at dette ville være et mindre eventyr som ville finne sted to måneder før hendelsene i Road 96, at det skal være snakk om røttene til karakterens motivasjoner, samt respektere spillerens reise i det første spillet.

"Vi ønsket å være respektfulle for beslutninger og konsekvenser som spillerne har valgt, så vi laget en prequel i stedet for en andre del," bemerket Fanise.

Road 96: Mile 0 beveger seg også bort fra det politiske budskapet som var (ikke så) skjult i Road 96, og erstatter det i stedet med en ny fortelling gjennom musikk og dens representasjon av tenåringsfølelser, og med Fanises ord, "konstruksjonen av identitet og overgangen til voksenlivet" . Det er imidlertid ment å være et eventyr som kan nytes selv i en eller to spilløkter takket være tilgjengeligheten. Jeg har også funnet dette i disse tidlige stadiene av spillet, der jeg i tillegg til å grave dypere i bakgrunnen og motivasjonen til karakterene også har sett at i de nye musikkdelene - som handler mer om å teste reflekser til musikken enn noe annet. Hver gang jeg gjorde en stor feil ville spillet ta meg tilbake til noen få øyeblikk før tabben. Det er en del av filosofien om å åpne armene dine for enhver spiller, selv de som nettopp har startet. Fanise presiserte: "Jeg liker ikke spill som blokkerer progresjon. Vi har sørget for at det er mange måter å komme seg gjennom eventyret på", uten at gåter eller musikalske partier stopper noen.

Likevel, og til tross for forskjellene med Road 96, er noen av kjerneelementene her, for eksempel design og kunstverk, pek og klikk-kontrollen, og selvfølgelig den emosjonelle bakgrunnen den etterlater seg. Det er ikke et lineært eventyr, men det er lett å bevege seg mellom seksjoner der fortellingen utvikler seg takket være et sentralt knutepunkt, som er den forlatte byggeplassen vi ser i spillets konsepttegninger. Herfra får vi tilgang til forskjellige miljøer i Shandy Sands, og vi møter også noen kjente fjes. Det er nok å si at nå har jeg en bredere forståelse av visse karakterer i Road 96, for Mile 0 finner altså sted to måneder før begynnelsen av det første spillet.

Det jeg har sett så langt har fascinert meg, da det var en veldig kort forhåndsvisning (selv om spillet også er kort), men det har alle elementene jeg elsker det første spillet for: en flott historie, velbygde karakterer, et klart sosialt budskap og en metafor om verden vi lever i. Road 96: Mile 0 er begynnelsen på historien, og jeg har store forventninger når tittelen kommer 4. apri.