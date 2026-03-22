Robert Pattinson erter The Batman - Part II: "Manuset er ekstraordinært"

Det er fortsatt godt over et år til Robert Pattinson igjen forvandler seg til Robert Battinson og pryder skjermene våre i The Batman - Part II. Etter noen betydelige forsinkelser går imidlertid arbeidet med filmen fremover. Vi har nå et fullstendig manus, som Pattinson har lest og er svært begeistret for.

"Manuset er ekstraordinært", sa Pattinson til Deadline på den røde løperen for sin nye A24-film The Drama. "Jeg tror det kommer til å bli en veldig, veldig spesiell film, og veldig, veldig annerledes."

Pattinson kunne selvfølgelig ikke dele for mye, men han la til at han er interessert i å se hvordan filmen former seg når den slippes. "Det kommer til å bli interessant å se den komme ut. Den tar noen store svingninger."

Colin Farrell, som spiller Pingvinen i Matt Reeves' Batman-univers, har også delt sine tanker om manuset. Vi er fortsatt usikre på de fleste viktige plottdetaljer, men jo mer vi hører om The Batman - Part II, jo mer håper vi at den ikke blir ytterligere forsinket, og at vi snart kan høre mer om den.