Robocop vender tilbake denne sommeren i Rogue City - Unfinished Business

Etter at det kom i slutten av 2023, tok det ikke lang tid før Robocop: Rogue City ble en stor suksess, med over en million solgte eksemplarer, og beviste at interessen for serien med halvt menneske, halvt maskin fortsatt var høyst levende. Utvikleren Teyon ønsker snart å bygge videre på dette ved å lansere en oppfølger kjent som Robocop: Rogue City - Unfinished Business.

Dette vil være en frittstående utvidelse som gir spillerne i oppgave å nå toppen av Omni Tower, som har blitt overkjørt av farlige leiesoldater. Spillet vil være likt 2023-tittelen, bortsett fra at det har blitt forbedret med nye våpen, etterbehandlingsbevegelser og spesielle oppdrag. Den viktigste store endringen er at mens du vil kunne spille som Robocop som forventet, vil spillet til og med tillate deg å spille som den rent menneskelige versjonen av Alex Murphy, med disse kommer i form av intense flashbacks.

Mens du kan se kunngjøringstraileren for Robocop: Rogue City - Unfinished Business nedenfor, kan du faktisk forvente å begynne å spille den frittstående utvidelsen ganske snart, ettersom den etter planen skal lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X / S i sommer. Den nøyaktige datoen er ennå ikke bekreftet.