Rockstar bekrefter nok en gang at Grand Theft Auto VI vil lanseres høsten 2025

Det har versert en rekke rykter som hevder at Grand Theft Auto VI kan trenge enda mer tid i ovnen og vil gå glipp av den tidligere planlagte lanseringsdatoen høsten 2025. Som alltid når det gjelder Rockstar -prosjekter, må man behandle disse ryktene med den største forsiktighet og varsomhet inntil det kommer offisielle meldinger fra utvikleren selv, noe som nok en gang ble bevist i den siste økonomiske rapporten fra utgiveren Take-Two Interactive.

I rapportens pipeline-seksjon nevnes og bekreftes det at Grand Theft Auto VI fortsatt ligger an til en lansering høsten 2025. Det er ikke notert noen forsinkelse i dette dokumentet, men det er heller ikke gitt noen ytterligere informasjon om en fastere dato, eller noen ytterligere oppdatering om når vi får se spillet neste gang.

Med tanke på at den første offisielle traileren for GTA VI kom i desember 2023, tror du at vi får en ny smakebit av spillet før slutten av 2024?